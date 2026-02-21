RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Carnaval ainda não terminou no Rio de Janeiro. Na manhã deste sábado (21), o Bloco da Anitta arrasta uma multidão para o centro da cidade. A concentração começou às 7h na área reservada pela prefeitura para os megablocos oficiais.

O trajeto vai da rua Primeiro de Março em direção à avenida Presidente Antônio Carlos, em uma região repleta de prédios históricos. Por volta das 9h, Anitta chamou para o trio elétrico o cantor Carlinhos Brown, que ajudou a animar a multidão.

A previsão de público para a apresentação da artista era de 100 mil pessoas, conforme o site com as informações do circuito oficial de blocos do Rio.

O assistente social Thiago Alves, 40, fã da cantora, diz que ela carrega uma "representatividade do país". "É para fechar o Carnaval", afirma o folião.

O circuito oficial de blocos do Rio vai até domingo (22), quando o destaque será o Monobloco, que também ocupará o centro da cidade. Antes, na noite deste sábado, o Rio terá o Desfile das Campeãs do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí.

O evento reúne as seis escolas de samba com as melhores pontuações no Carnaval deste ano, vencido pela Unidos do Viradouro. Mesmo após o feriado, a rede de hotéis carioca segue com alta movimentação de turistas, de acordo com o HotéisRIO (Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro).

A média de ocupação dos estabelecimentos estava em 94,75% para o período de sexta (20) e sábado. Segundo o HotéisRIO, o indicador chegou a 99,02% durante o Carnaval. Além da folia, a cidade também recebe o torneio de tênis Rio Open.

Na manhã deste sábado, a Polícia Militar montou pontos de revista nas entradas ao Bloco da Anitta. O procedimento é padrão em eventos do tipo. Agentes da Cedae (companhia de água e esgoto do Rio de Janeiro) distribuem água para o público.

Com céu nublado, a temperatura estava na casa dos 27°C por volta das 9h30. A previsão indica possibilidade de chuva fraca a moderada no Rio neste sábado.