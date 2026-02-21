SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rafaela Sampaio Camorim, conhecida como 'Princesinha do Crime', foi presa na manhã desta sexta-feira (20) por suspeita de furtar farmácias na zona sul da capital paulista. Outras duas pessoas também foram detidas.

Rafaela, 28, foi presa com outra mulher, de 30 anos, e um homem, de 32. Eles são suspeitos de envolvimento em furtos a três farmácias na noite de quinta-feira (19), na rua Sócrates, na zona sul da capital. As duas mulheres eram procuradas pela Justiça.

Os itens furtados, avaliados em mais de R$ 1 mil, foram recuperados. Os produtos foram devolvidos aos representantes dos estabelecimentos. Policiais militares foram acionados e abordaram o homem, que estava em um veículo, além de deterem as duas mulheres ao saírem de uma farmácia. Elas apresentaram nomes falsos, mas foram posteriormente identificadas.

O caso foi registrado como furto e falsa identidade no 98º Distrito Policial (Jardim Miriam). Os envolvidos permaneceram presos.

A Princesinha do Crime estava foragida da Justiça desde 2025, quando fugiu de um presídio feminino em São Paulo. Segundo policiais, Rafaela Sampaio Camorim é considerada uma das chefes de uma quadrilha especializada em furtos de carros esportivos de luxo na capital paulista e no ABC.

O UOL procurou o Tribunal de Justiça de São Paulo para esclarecer se ela já passou por audiência de custódia e se há defesa constituída no processo. O texto será atualizado caso haja retorno.

QUEM É A 'PRINCESINHA DO CRIME'

Rafaela morava em São Bernardo do Campo, na região metropolitana da capital. Em seu perfil no LinkedIn, ela diz que se formou em pedagogia pela Faculdade São Bernardo em 2020.

Fugitiva diz ter experiência profissional como recepcionista. Na mesma rede social, ela afirma "oferecer amplo suporte administrativo, coordenando as atividades de atendimento", entre outras habilidades. . Fora das redes sociais, Rafaela levava uma vida de criminalidade, diferente da que costumava exibir na internet.

Ela cumpria pena de 12 anos após ter sido condenada em 2022 por participação em um roubo. Na ocasião, a polícia apreendeu com ela cinco automóveis roubados.