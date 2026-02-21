SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O pós-Carnaval em São Paulo vai ser marcado por calor e possibilidade de chuva forte em pontos isolados da cidade, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura da capital.

Tempo nublado em SP não impede a elevação dos termômetros. A temperatura na capital paulista pode ultrapassar os 28ºC e o índice de umidade pode chegar aos 50% hoje.

Ao longo do dia, áreas de instabilidade se formam e favorecem pancadas de chuvas de moderada a forte intensidade. Entre o meio da tarde e o início da noite, pode ocorrer precipitações isoladas com raios e rajadas de vento na região metropolitana de São Paulo, com risco de alagamentos e quedas de árvores.

No entanto, alerta maior é para litoral paulista, Vale do Ribeira e Itapeva. De acordo com a Defesa Civil do estado, ventos que sopram do oceano em direção ao continente favorecem chuva persistente nos locais. A recomendação é para evitar áreas alagadas e regiões com risco de deslizamento e não enfrentar enxurradas.

Domingo segue com calor e chuva. De acordo com o CGE, a madrugada pode ter chuva fraca e isolada. Pela manhã, o sol fica entre nuvens e a temperatura aumenta ao longo do dia, mas a máxima diminui e chega a 26ºC.

Chuvas retornam entre o final da tarde e início da noite na grande São Paulo. A precipitação deve vir em pancadas rápidas e isoladas. O litoral e sul paulista continuam com alerta de chuva moderada a forte.

Blocos com BaianaSystem, Daniela Mercury e Pedro Sampaio desfilam neste final de semana. No total, entre o pré-carnaval, carnaval e o pós-carnaval, serão 627 blocos.

Metrô e CPTM terão operação 24 horas no fim de semana de pós-Carnaval, de sábado para domingo. O Metrô terá operação 24 horas neste fim de semana de pós-carnaval, das 21h de sábado até domingo.