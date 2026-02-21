"A nova geração impulsiona essa diversidade, ressaltou. Há novas identidades no carnaval, no sambódromo, como o mestre Markinhos, que também é jovem, e que trazem também novas influências musicais para o carnaval, avaliou mestra Helen.

Como vantagem, ela vê uma sociedade mais aberta. Passei por muito machismo, de acharem que o posto de mestra não era lugar de mulher, sofri com homens que, eram meus amigos, mas não me aceitavam, tive que construir um legado por cima disso", contou.

Nesse novo momento, no qual a primeira mulher mestra de bateria cruza a Sapucaí, também desponta mestre Markinhos, de 31 anos, homem LGBTQIA+. Ele desfilou mais um ano ao lado do pai, mestre Marcão, na Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, do Grupo Especial. Markinhos é diretor de chocalho da agremiação e cruzou a avenida misturando, nas suas indumentárias, referências masculinas e femininas, como os saltos altos."A bateria sempre foi um ambiente machista", disse Markinhos. "Sempre tiveram gays e mulheres, mas em um número muito menor", destacou.

No início, diz o mestre de bateria, foi mais difícil porque nunca teve trejeitos masculinos, mas avalia que o apoio do pai e dos demais ritmistas foi fundamental.

"No carnaval e no Brasil ainda há muita homofobia e transfobia", afirmou Markinhos.