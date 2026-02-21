SÃO PAULO, SP, RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Durante o megabloco que comanda hoje no Circuito Preta Gil no Rio, Anitta, 32, usou o microfone para denunciar uma pessoa roubando o celular.
A artista denunciou o crime no microfone. "Ladrão aqui não se cria não, sei o que é ser pobre e não ter um real para sair de casa, mas nunca roubei nada de ninguém", declarou.
A Polícia Militar apreendeu uma pessoa no local. Contatada, a PM informou que "todas as informações serão repassadas após o encerramento do evento". O texto será atualizado assim que houver atualizações.
Mais cedo, em conversa com a imprensa, Anitta disse manter atenção constante à segurança do público do alto do trio. Ela lamentou a falta de avanços no respeito às mulheres durante o Carnaval. "Acho que os homens continuam fazendo as mesmas coisas. Na minha opinião, tem muita coisa para melhorar. Meu bloco, especificamente, é de um público bem LGBT, então as mulheres ficam mais seguras nesse quesito, mas é muito triste você pensar nisso".