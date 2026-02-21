A obra Olhar Brasil busca fortalecer o audiovisual do país e potencializar a visibilidade para destinos nas cinco regiões. Com sotaques variados, a série traz paisagens, histórias e modos de vida que combinam os recursos naturais da biodiversidade e dos ecossistemas com a cultura de lugares diversos do território brasileiro. O conteúdo pode ser acompanhado no app TV Brasil Play e no YouTube do canal.

Ecoturismo

O episódio inédito da série nacional do canal público traz a rara beleza do Cerrado como grande atrativo da Chapada dos Veadeiros. Com lindas paisagens nativas preservadas, o bioma tem sua própria vegetação em vasta área a cerca de 230 quilômetros da capital Brasília.

Além de imagens aéreas das propriedades geográficas e do relevo repleto de águas, o programa Olhar Brasil também aborda os saberes ancestrais ao explicar a importância dos povos que vivem na região, como os quilombolas.

O conteúdo desta edição do seriado Olhar Brasil foi realizado pela UEG TV, emissora da Universidade Estadual de Goiás. Colegas de trabalho, os profissionais Laércio Alves e Marcelo Costa dividem a direção do episódio.

"Fiquei maravilhado durante as gravações com a exuberância natural e com a riqueza cultural proporcionada pelas experiências que vivenciamos ao produzir o material na Chapada dos Veadeiros. Inevitavelmente, em alguns momentos, fomos deslocados do lugar de realizadores para contempladores", explica Laércio Alves.

O ecossistema único abriga cenários encantadores. Reconhecido como sítio do patrimônio natural da humanidade, o parque é uma Unidade de Conservação que protege 240 mil hectares do Cerrado. No local, encontram-se diversas espécies da fauna e da flora, nascentes e cursos d'água, rochas com origem pré-histórica, além de uma paisagem moldada ao longo do tempo por elementos naturais únicos.

Na Chapada dos Veadeiros, os turistas têm a oportunidade de percorrer trilhas e vivenciar experiências de visitação noturna. O parque oferece ainda uma trilha suspensa com acessibilidade que permite a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida o acesso às cachoeiras das corredeiras.