A Aldeia Multiétnica promove a imersão no cotidiano dos indígenas e quilombolas. A ideia é aproximar os visitantes dos conhecimentos dos povos originários. O circuito cultural reúne oito casas tradicionais formadas por diferentes etnias, como Kayapó, Xavante, Guarani, Fulni-ô, Krahô, Yanomami, povos do Alto Xingu e o povo Kalunga.
Regionalismo
A série foi desenvolvida a partir do edital lançado pela EBC em 2024 que recebeu 36 inscrições. Cada um dos dez episódios de Olhar Brasil atende às linhas temáticas da chamada pública relacionadas ao fomento do turismo retratado na produção original.
Os destinos da temporada são a Serra da Capivara, no Piauí; o Quilombo Kalunga, em Goiás; o município de Guarapari, no litoral do Espírito Santo; as Serras Gerais, no sudeste de Tocantins; o Caminho do Peabiru, que ocupa diversos estados; a romaria do Muquém e a Congada de Santa Efigênia, em Goiás; o oásis do Canindé de São Francisco, em Sergipe; a Chapada dos Veadeiros, em Goiás; a gastronomia catarinense em Florianópolis; e o turismo sustentável do Novo Airão, no Amazonas.
Com profundidade, respeito e beleza, o seriado reforça a diversidade regional brasileira ao ampliar o alcance das vozes locais. Com narração dos profissionais das emissoras parceiras, o programa Olhar Brasil é contado por quem vive em cada território, o que fortalece a pluralidade do canal público.
Os episódios da série percorrem diferentes lugares para apresentar desde patrimônio arqueológico até experiências de turismo comunitário e gastronômico, com a valorização das rotas de aventura, além do conteúdo histórico e das tradições regionais.
Processo criativo
O diretor do seriado Olhar Brasil, Manoel Borges, explica o caráter colaborativo da iniciativa e o respeito à visão local das emissoras. Ele aborda as escolhas estéticas até os desafios de manter coesão visual e narrativa em um projeto realizado de forma participativa.
"A intenção da série é evidenciar a pluralidade de olhares. A Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) reúne perfis de emissoras extremamente diversas. Saber extrair o melhor de cada um desses perfis foi um processo enriquecedor", explica.
Manoel Borges reforça a dinâmica de trabalho. "O desenvolvimento de uma coprodução carrega, por natureza, uma lógica de decisão horizontal durante o processo criativo. Conseguimos estabelecer um início coletivo e norteador e, posteriormente, avançar para atendimentos personalizados que respeitaram o regionalismo de cada proposta", afirma.
Lista de episódios com os destinos da série Olhar Brasil
1 Parque Nacional Serra da Capivara: o nosso patrimônio da humanidade TV Caatinga/UNIVASF
2 Turismo Comunitário no Quilombo Kalunga: Resistência e Sustentabilidade UnBTV
3 Guarapari Surpreendente: areias medicinais e diversidade marinha TV Guarapari
4 Serras Gerais: Cachoeiras cristalinas e cavernas misteriosas UFT TV
5 Peabiru: o caminho ancestral de beleza e mistério TV UFPEL
6 Niquelândia: Romaria do Muquém e Congada de Santa Efigênia TV UFG
7 Canindé de São Francisco: o oásis no sertão nordestino TV UFS
8 Chapada dos Veadeiros: um Paraíso no Coração do Brasil UEG TV
9 A Magia em Floripa: Cidade Criativa em Gastronomia TV UFSC
10 Turismo Sustentável do Novo Airão TV Encontro das Águas
