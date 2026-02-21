SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do Estado de São Paulo interditou, na manhã deste sábado (21), o trecho de serra da estrada do Guaraú, em Peruíbe, litoral sul paulista. Fortes chuvas que atingem a região alagaram a pista.

Segundo o órgão de gestão de riscos, há ainda risco de deslizamentos.

Na manhã desde sábado, Peruíbe registrou em seis horas 176 mm de chuva ?90% do esperado para o mês. A previsão indica que ventos vindos do oceano devem manter o clima instável ao longo do dia.

No início desta manhã, a Defesa Civil emitiu dois alertas severos para o município. O primeiro informando sobre as tempestades, e o segundo sobre o alto risco de alagamentos e deslizamentos.

A Prefeitura de Peruíbe também acompanha a situação.

Os temporais não estão restritos à cidade. Todo o litoral sul de São Paulo é atingido por chuvas neste sábado.