SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vivi Winkler, 34, deixou a Estácio de Sá uma semana após estrear como rainha de bateria da escola de samba.

A própria agremiação anunciou a despedida de Vivi nas redes sociais. "Hoje, Estácio de Sá se despede da nossa querida Rainha de Bateria, Vivi Winkler. Durante todo esse ano, você trouxe brilho, magia e um amor imensurável para a nossa escola e para o Carnaval", dizia a publicação.

Vivi confirmou que recebeu outros convites, mas ressaltou que está focada em outros projetos. "Sim, já me ofereceram outros lugares no Rio e em São Paulo, entretanto, no momento, prefiro focar em outros projetos novos que estão chegando", disse em entrevista à Quem.

Ela ainda exaltou a Estácio de Sá, agradecendo pelo carinho recebido. "A comunidade da Estácio se tornou uma grande família para mim, sempre fui muito recebida e abraçada por todos os membros e suas famílias, recebi muitas mensagens de carinho, inclusive de pessoas da escola. Deixaram meu coração marcado. Sou uma mulher que apoia mulheres, então só posso desejar todo sucesso do mundo à nova rainha e que ela brilhe muito também."