SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma asa-delta caiu neste sábado (21) no mar da praia de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Um dos ocupantes morreu e o outro foi levado ao hospital.

Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h15. De acordo com a corporação, asa delta voava com duas pessoas.

Um dos ocupantes, um homem, morreu. O outro, uma mulher, foi levada em estado grave para o Hospital Municipal Miguel Couto.

Acidente foi próximo à pista de pouso. A tripulação fez o atendimento com apoio de uma aeronave e de um porta-marítimo.

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas. Também não foi informada a empresa que operava o voo.