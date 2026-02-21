Entrevista exclusiva

Ele nunca prestou depoimento à Polícia Federal, tampouco se manifestou publicamente sobre a denúncia, até hoje.

Vinte anos depois, Patrice Rouge decidiu falar pela primeira vez. Em entrevista exclusiva à Agência Brasil, negou qualquer participação no roubo. Ele atendeu a reportagem por telefone, direto de sua residência atual em Avignon, cidade histórica da região da Provence, no Sudeste da França.

Essa história toda é completamente absurda. Uma pessoa faz uma denúncia anônima e o meu nome é jogado no meio de tudo isso, reclama Rouge.

Eu estava na França quando ouvi falar desse roubo pela primeira vez. O meu advogado me ligou e disse que eu estava sendo acusado. Imagina a minha cara? Eu perdi o chão. Isso me prejudicou muito, relata.

Rouge conta que veio parar no Brasil em 1974, durante um passeio de volta ao mundo com amigos. Conheceu um homem que o apresentou ao mercado de joias antigas.

Ele, então, decidiu ficar no país, para decepção dos amigos, que seguiram viagem. Depois, chegou a trabalhar com restauração de peças de antiguidade.

Nesse período, era proprietário de uma casa em Santa Tereza, bem próxima ao Museu da Chácara do Céu. Esse fato, na época das investigações, aumentaram as suspeitas. Ele, no entanto, garante que nunca sequer entrou no museu.

Rouge conta que voltou, definitivamente, para a França no ano de 2005, mas que retornou com frequência ao Brasil, nesses últimos 20 anos, para visitar a filha e o neto, que vivem no Rio de Janeiro. Ele está prestes a completar 77 anos.

Se eu fosse uma pessoa culpada, por que faria isso? Se uma pessoa tivesse culpa no cartório, como se diz no Brasil, faria tudo para se esconder. A última vez que estive no Rio foi em 2025. Fui na Polícia Federal, no aeroporto do Galeão. Pedi uma lista das minhas entradas no Brasil para ter esse documento comigo, diz Rouge.

Quando um criminoso é procurado pela Interpol, ele vai ser caçado em qualquer lugar do mundo. Eu nunca tive problemas com a Justiça, seja na França, seja no Brasil, complementa.

Arte do descaso

Em 2011, a jornalista Cristina Tardáguila decidiu investigar o caso. As informações que reuniu viraram livro: A Arte do Descaso, publicado em 2015.

O título resume a principal conclusão da autora: de que houve um desinteresse institucional generalizado em solucionar o crime.

Houve descaso da diretoria do museu à época, descaso do governo federal, do Ministério da Cultura, da polícia e da mídia que se esqueceu de acompanhar o assunto", critica a jornalista.

"Nesse período todo de pesquisa para o livro, não encontrei ninguém efetivamente engajado. É uma falência da proteção dos bens culturais do Brasil.

No livro, a jornalista descreve uma sequência de erros e negligências. Ela conta que a primeira patrulha da Polícia Militar só conseguiu chegar ao museu meia hora depois do roubo, tempo de reação três vezes superior à média registrada na Europa.

Quando a PF chegou ao local, pelo menos trinta pessoas haviam circulado pelo museu, sem o cuidado de preservar eventuais provas.

A PF emitiu um comunicado para as equipes localizadas nos principais portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. O fax, no entanto, não tinha fotografia das obras, não descrevia as dimensões, as cores ou o tipo de moldura, nem listava a totalidade das peças. Duas sequer foram citadas no comunicado.

No momento do roubo, nove pessoas, entre guardas e visitantes, foram feitas reféns. Três delas nunca foram ouvidas pela polícia durante as investigações.

Cristina Tardáguila também critica a estrutura da PF, à época, concentrava em um mesmo departamento dois tipos de crimes completamente diferentes: a Delegacia de Repressão ao Crime contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Histórico (Delemaph).

Na época, também não havia um banco de dados sobre as obras de arte roubadas no país. O Cadastro Nacional de Bens Musealizados Desaparecidos (CBMD) só seria criado anos depois, em 2013, por meio do decreto Decreto 8.124.

A jornalista conta que um dos momentos mais emblemáticos de descaso ocorreu em uma visita que fez ao Ministério Público Federal (MPF) em junho de 2014. O procurador ligou para a PF para saber como estava o andamento das investigações e foi informado que o inquérito policial havia desaparecido.

O inquérito policial IPL 2006.51015138422 só seria encontrado novamente no fim de 2015, entre pilhas de papel que chegavam diariamente à Polícia Federal.

A Agência Brasil entrou em contato com o MPF para saber se o inquérito teve alguma movimentação nova depois de 2015.

A resposta foi que devido à falta de autoria definida, o processo criminal principal permaneceu em fase de investigação e foi arquivado provisoriamente.

Em outras palavras, ficou suspenso à espera de novidades. A data deste arquivamento não consta no sistema do MPF.

A Polícia Federal não respondeu aos pedidos de informação sobre o inquérito.

Reforço na segurança

A reportagem da Agência Brasil esteve no Museu Chácara do Céu na véspera do desfile do Carmelitas para observar se houve mudanças no sistema de segurança. Não foi possível fazer a visita no dia exato do bloco.

Desde 2007, o museu fecha nos dias da folia e sempre que há desfiles de outros blocos em Santa Tereza.

Em 2006, na tarde do roubo, apenas três seguranças estavam de plantão. Havia câmeras de vigilância, mas as imagens ficavam gravadas exclusivamente em fitas cassete, sem monitoramento remoto. Todas as fitas foram levadas pelos criminosos.

Na visita da reportagem em 2026, eram pelo menos cinco seguranças, dois na guarita e três no interior do prédio principal. Todos os corredores e as salas com obras de arte têm monitoramento por câmeras, assim como os arredores do prédio principal, portaria e estacionamento.

Segundo a diretora do museu Vivian Horta, que está no cargo desde 2024, a segurança tornou-se uma das prioridades.

Nosso sistema de câmeras é bem moderno. Foi todo atualizado há cerca de dois anos. Tem monitoramento 24 horas, sete dias por semana, com gravação também. Toda a equipe de vigilância é treinada e o roubo é citado como referência.

A equipe administrativa tem procedimentos padronizados para controlar a circulação de visitantes e pesquisadores no museu, a entrada de carros. E temos um contato bem estreito com a polícia e a Guarda Municipal. Eles são sempre chamados quando vemos alguma movimentação suspeita, complementa.

As obras