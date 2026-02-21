Para festejar os 75 anos de vida da célebre cantora Elba Ramalho, aexibe neste fim de semana um show exclusivo da diva no programa Cena Musical.

O espetáculo Acústico 45 anos de carreira recorda a trajetória da artista com repertório de sucessos do cancioneiro popular e histórias de sua trajetória, na madrugada de sábado (21) para domingo (22), à meia-noite, ainda em clima de carnaval.

A homenagem para a estrela antecipa o aniversário da veterana em 17 de agosto. A apresentação gravada pelo canal público no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro, em 4 de julho de 2024 está disponível no app TV Brasil Play e pode ser acompanhada no YouTube da emissora. O Cena Cultural tem o comando da jornalista Bia Aparecida.

Durante a performance na telinha, a cantora e compositora interpreta clássicos de grandes ícones nacionais. Elba Ramalho esbanja carisma e vitalidade no palco da produção para soltar a voz, tocar e dançar. Ela entoa músicas como Ai que saudade d'oce, De volta pro aconchego, Gostoso demais, Chão de giz e Sanfona sentida, hits que atravessam sua carreira.

Ganhadora de dois Grammys Latinos e dona de uma voz inconfundível, a artista abre o coração para conversar com a plateia. Elba Ramalho revela episódios marcantes de sua vida e obra. A icônica musa é uma das principais responsáveis por levar a cultura nordestina para todos os cantos do país e do mundo.

Com sua interpretação única da brasilidade, ela dá asas a gêneros como o frevo, o xaxado, o baião e o forró, além da MPB. No especial que marca o alto astral da programação de folia da TV Brasil, Elba resgata parcerias com compositores que são patrimônios da música nacional como Dominguinhos, Gonzagão, Zé Ramalho, Alceu Valença e Jackson do Pandeiro, entre outras personalidades da cultura popular.

No palco do Espaço Cultural BNDES para esse show mostrado na TV Brasil, Elba Ramalho é acompanhada pela banda formada pelos músicos Marcos Arcanjo (violão e guitarra), Rafael Meninão (sanfona) e Durval Pereira (percussão).

Sobre o programa

Lançado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da música nacional. Desde 2017, as apresentações são gravadas no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. A produção com janela semanal traz shows que revelam a diversidade e celebram a riqueza da sonoridade brasileira.

O comando do programa é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora do canal público. Com direção de Maíra de Assis e Waldecir de Oliveira, o Cena Musical reúne espetáculos de astros como o saudoso Jards Macalé e nomes do porte de Elba Ramalho, Joyce Moreno, Francis Hime, Olivia Hime, Gilson Peranzzetta, Geraldo Azevedo, Marcos Valle e Zé Katimba, além de grupos como MPB4, Quarteto do Rio e Arranco de Varsóvia.

Tags:

Cena Musica | EBC | Elba Ramalho | Empresa Brasil de Comunicação | TV Brasil