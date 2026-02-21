BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um motorista foi preso neste sábado (21) suspeito de atropelar três ciclistas em uma rodovia estadual do Rio Grande do Sul, na altura do município de Três Coroas, na subida da serra gaúcha.

Duas mulheres morreram, e a terceira vítima, um homem de 35 anos, foi levado em estado grave ao hospital.

O condutor do veículo, que se deslocava pela RS-115, no sentido Três Coroas-Gramado, teria perdido o controle da direção e invadido o acostamento, quando atingiu os três ciclistas no início da manhã deste sábado, de acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar.

O motorista fugiu, mas a placa dianteira do carro ficou no local do acidente, o que ajudou a polícia a identificar o suspeito e prendê-lo em sua residência. A identidade dele não foi divulgada, e a reportagem não teve acesso a sua defesa.

Fernanda Mikaella da Silva Barros, 35, trabalhava em uma indústria calçadista em Três Coroas. Em suas redes sociais, a empresa lamentou a morte.

"Fernanda não era apenas uma profissional dedicada e comprometida, ela era verdadeiramente parte da nossa família. Com seu jeito doce, seu sorriso sempre presente e sua disposição em ajudar, marcou a vida de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela."