SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher conseguiu sair dos escombros após ser soterrada durante um deslizamento de terra na manhã deste sábado (21) em Juiz de Fora (MG).

Mulher conseguiu escapar sozinha, antes da chegada do resgate. O deslizamento de terra atingiu a casa dela. A vítima ficou ferida e apresentava dores na região cervical, na coluna e nos membros inferiores.

Parede do quarto colapsou e caiu sobre a mulher, segundo o Corpo de Bombeiros. Ela disse aos agentes que atuaram no resgate que ficou presa sob os escombros com apenas um dos braços para fora. Ela não explicou como conseguiu sair.

Mulher foi encaminhada para o hospital. Após a chegada do resgate no local, ela foi levada a uma Unidade de Suporte Avançado (USA) para avaliação hospitalar.

Deslizamento ocorreu por volta das 6h50. Também estavam na casa os avós da vítima e a filha dela. Nenhuma outra pessoa ficou ferida ou foi atingida pelo deslizamento.

As fortes chuvas registradas na região podem ter contribuído para a saturação do solo, segundo o Corpo de Bombeiros. Durante a vistoria, foi identificado deslizamento de terra proveniente de uma pedreira localizada aos fundos da residência, atingindo diretamente o quarto da vítima.

Nenhuma outra residência foi atingida. Os bombeiros foram acionados e enviaram três viaturas e oito profissionais ao local. O caso ocorreu na rua Nicolau Capelli, bairro Cerâmica.

Uma segunda residência, acima do imóvel atingido e próxima ao ponto do deslizamento, foi evacuada preventivamente. No local vivem outras quatro pessoas, que foram orientadas a deixar o imóvel até a avaliação técnica da Defesa Civil.

As duas residências foram interditadas. Os moradores estão desalojados e permanecerão na casa de familiares. Além dessas duas casas, será realizada vistoria em terrenos e imóveis vizinhos para verificar a existência de risco iminente em outras estruturas.