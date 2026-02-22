No último dia de carnaval no Rio de Janeiro, neste domingo, (22), o grande destaque é o desfile do Monobloco, na Rua Primeiro de Março, no centro. Um dos ícones da folia carioca, grupo se destaca pela mistura de ritmos e estilos musicais. O repertório eclético  incorpora marchinhas tradicionais, samba de Cartola e Clara Nunes, xote de Alceu Valença, forró de Luiz Gonzaga, funk de Ludmilla, pop de Anitta, além de canções de Paralamas do Sucesso, Raul Seixas e Tim Maia.

Ao todo, 462 blocos foram autorizados a desfilar no carnaval carioca pela Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur), que espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua espalhados por toda a cidade. 

Veja a programação dos blocos:

MONOBLOCO 

 Hora: 7h  Endereço: Rua Primeiro de Março, 33 centro

FILHOS DA PUC 

 Hora: 9h  Endereço: Av. Delfim Moreira, 1111 Leblon

QUEM VAI VAI, QUEM NÃO VAI NÃO CAGUETA! 

 Hora: 11h  Endereço: Praça Jerusalém, 8 Jardim Guanabara

BLOCO LITTLE BE 

 Hora: 8h Endereço: R. Visconde de Pirajá, 356 Ipanema

GRÊMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO AMIGOS DA JOAQUIM MÉIER 

 Hora: 16h  Endereço: R. Guaju Méier

NOSSOBLOCO OFICIAL 

 Hora: 16h  Endereço: R. Sacadura Cabral, 75 Saúde

REPÚBLICA SUBURBANA  

Hora: 10h  Endereço: R. Soares Caldeira, 115 Madureira

BLOCO AÍ SIM! 

 Hora: 13h  Endereço: Praça Comandante Xavier de Brito, s/n Tijuca

BLOCO CARNAVALESCO UNIÃO DOS BLOCOS DA ILHA DO GOVERNADOR  

 Hora: 10h  Endereço: Rua Fernandes da Fonseca, 84 Ribeira

LIGA DE BLOCOS E BANDAS DA ZONA PORTUARIA 

 Hora: 17h  Endereço: R. Sacadura Cabral, 250 Gamboa

BLOCO CULTURAL 7 DE PAUS 

 Hora: 16h  Endereço: Boulevard 28 de Setembro, 238 Vila Isabel

BLOCO UNIÃO DOS FOLIÕES DA AFERJ

 Hora: 9h Endereço: Praia da Olaria, 155 Cocotá

