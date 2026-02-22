Ao todo, 462 blocos foram autorizados a desfilar no carnaval carioca pela Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur), que espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua espalhados por toda a cidade.
Veja a programação dos blocos:
MONOBLOCO
Hora: 7h Endereço: Rua Primeiro de Março, 33 centro
FILHOS DA PUC
Hora: 9h Endereço: Av. Delfim Moreira, 1111 Leblon
QUEM VAI VAI, QUEM NÃO VAI NÃO CAGUETA!
Hora: 11h Endereço: Praça Jerusalém, 8 Jardim Guanabara
BLOCO LITTLE BE
Hora: 8h Endereço: R. Visconde de Pirajá, 356 Ipanema
GRÊMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO AMIGOS DA JOAQUIM MÉIER
Hora: 16h Endereço: R. Guaju Méier
NOSSOBLOCO OFICIAL
Hora: 16h Endereço: R. Sacadura Cabral, 75 Saúde
REPÚBLICA SUBURBANA
Hora: 10h Endereço: R. Soares Caldeira, 115 Madureira
BLOCO AÍ SIM!
Hora: 13h Endereço: Praça Comandante Xavier de Brito, s/n Tijuca
BLOCO CARNAVALESCO UNIÃO DOS BLOCOS DA ILHA DO GOVERNADOR
Hora: 10h Endereço: Rua Fernandes da Fonseca, 84 Ribeira
LIGA DE BLOCOS E BANDAS DA ZONA PORTUARIA
Hora: 17h Endereço: R. Sacadura Cabral, 250 Gamboa
BLOCO CULTURAL 7 DE PAUS
Hora: 16h Endereço: Boulevard 28 de Setembro, 238 Vila Isabel
BLOCO UNIÃO DOS FOLIÕES DA AFERJ
Hora: 9h Endereço: Praia da Olaria, 155 Cocotá
