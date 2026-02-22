SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brasileiros trabalham menos que a média mundial, aponta ranking, Trump afirma que vai aumentar tarifa global de 10% para 15% e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (22).

Mercado de trabalho

Brasileiro trabalha menos que a média mundial. País ocupa posições inferiores em classificações de esforço dada a produtividade e a demografia de dezenas de nações.

Guerra comercial

Trump afirma que aumentará tarifa global de 10% para 15%. Depois de anunciar taxação de 10% na sexta, presidente afirmou neste sábado que percentual será maior. Ele tenta contornar derrubada de outra tarifa pela Suprema Corte.

Ásia

Brasil e Índia assinam acordo para terras raras, mas documento não estabelece compromisso financeiro. Brasileiro também expressou intenção de transformar acordo entre Mercosul e Índia em livre-comércio

STF

Investigação na Receita amplia desconfiança entre STF e setores do governo Lula. Aliados do presidente tentam blindagem para evitar que a gestão e ministérios sejam atingidos por estilhaços na guerra entre membros do STF, PF e Receita.

Congresso Nacional

Motta promete debate sobre tarifa zero em pacote para recuperar popularidade e se aproximar de Lula. Promessa faz parte de estratégia para avançar com propostas consideradas mais populares, como fim da escala 6x1.

Guerra da Ucrânia

Com genro de Trump de intermediador, Rússia vira Eldorado de americanos para pós-Guerra da Ucrânia. Conflito que completa quatro anos nesta terça (24) está longe de acabar, mas oferta de negócios ocorre em ritmo frenético em Moscou.

Feminicídio

Órfãos de feminicídio enfrentam abandono e dificuldades no Brasil. Cerca de 80% dos dependentes ficam sob responsabilidade de avós e tias maternas.

Saúde

Sociedades científicas pedem cautela e precisão em debate sobre polilaminina. Editorial aponta controvérsias sobre evidências, patente e comunicação pública e defende fortalecimento do sistema de inovação em saúde

Mpox

Brasil registra 48 casos de mpox nos primeiros meses de 2026. São Paulo tem maior número de ocorrências; no mesmo período em 2025 o número de casos era maior. Ministério da Saúde afirma que o país mantém vigilância ativa.

Cotidiano

Asa-delta cai na praia de São Conrado, no Rio, e deixa instrutor e aluna mortos. Vítimas são Rodolfo Pascoal Ladeira e Jenny Colôn Rodríguez, de acordo com clube de voo livre.

Economia

Máquina de escrever renasce com modelos de até R$ 15 mil. Equipamento foi redescoberto por gerações mais jovens com pandemia e clipe de Taylor Swift. Restaurador Ronaldo de Oliveira segue em rua do centro de São Paulo que já foi dominada por artefato.

Campeonato Paulista

Declarações misóginas de zagueiro contra árbitra marcam eliminação do Bragantino. Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar', diz Gustavo Marque. Jogador foi ao vestiário da arbitragem e se desculpou com Daiane Muniz pouco depois das falas.