CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Chuvas acima da esperado causaram alagamentos em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, entre o fim de sábado (21) e a madrugada deste domingo (22).

Segundo a Defesa Civil estadual, choveu 126 mm na cidade em um período de 12h no sábado, volume que equivale à estimativa para todo o mês.

A precipitação rapidamente elevou o nível de rios e cachoeiras, deixando bairros alagados. Um deles é o Sertão da Quina, entre a praia de Maranduba e a serra. Vídeos gravados por moradores e publicados em redes sociais mostram a água na altura dos portões das casas, superando muros, em alguns casos. Há relatos de que moradores ficaram ilhados nos telhados de suas casas, mas a Defesa Civil não confirmou a informação.

Um trecho da rodovia Oswaldo Cruz, no km 87, também ficou alagado, mas a pista não chegou a ser interditada.

A prefeitura do município emitiu um alerta durante a noite orientando moradores a ficarem longe de pontes e estruturas comprometidas pela água. A administração informou que escolas do município estão sendo utilizadas como pontos de apoio e acolhimento às famílias que necessitarem deixar suas casas, e que equipes de assistência social estão de prontidão.

A Defesa Civil resgatou dois jovens que ficaram ilhados em uma cachoeira após a ocorrência de uma cabeça d'água. Segundo o órgão, eles foram atendidos sem ferimentos.