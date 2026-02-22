O programa do governo federal pretende contratar especialistas em:
- anestesiologia;
- cirurgia geral;
- cirurgia do aparelho digestivo;
- cirurgia oncológica;
- coloproctologia;
- ginecologia e obstetrícia;
- cardiologia;
- endoscopia digestiva;
- gastroenterologia;
- oncologia clínica;
- radioterapia;
- radiologia;
- mastologia;
- otorrinolaringologia;
- e patologia.
Médicos interessados em participar do projeto devem acessar a plataforma UNA-SUS e escolher pelo menos um município e um estabelecimento de saúde. É possível indicar até dois locais de atuação, inclusive em estados diferentes, respeitando a ordem de preferência.
O valor fixo da bolsa é de R$ 10 mil, podendo incluir uma parte variável entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, de acordo com o grau de vulnerabilidade do município de atuação.
Além da bolsa mensal, os médicos receberão ajuda de custo destinada a despesas com imersões presenciais nas instituições formadoras.
O repasse está condicionado à participação efetiva nas atividades previstas no edital, com carga horária semanal de 20 horas das quais 16 serão dedicadas a atividades assistenciais , e não estabelece vínculo empregatício, informou o Ministério da Saúde em nota.
Tags:
Mais Médicos Especialistas | médic | Medicina | Ministério da Saúde | Sistema Único de Saúde | SUS