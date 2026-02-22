SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram neste sábado (21) após uma embarcação pequena afundar no mar de Ubatuba, no litoral norte paulista, em meio a chuva intensa e ventos fortes que atingiram a região.

De acordo com informações das equipes de resgate, o barco, com cinco tripulantes, enfrentou mar agitado e acabou virando. As circunstâncias exatas do naufrágio ainda serão apuradas, mas relatos apontam que o tempo mudou rapidamente, com rajadas de vento e ondas mais altas do que o habitual.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h30 e enviou equipes para o local. As buscas mobilizaram também embarcações de apoio. Duas vítimas foram encontradas já sem vida, as outras três foram socorridas. Até a última atualização, as identidades não haviam sido divulgadas oficialmente.

Autoridades informaram que será aberto procedimento para apurar as causas do acidente, incluindo as condições meteorológicas e eventuais falhas operacionais. A prefeitura deve divulgar nas próximas horas um balanço detalhado da ocorrência.

O litoral norte registrou instabilidade ao longo do fim de semana, com pancadas de chuva e ventos que afetaram atividades marítimas. Em situações semelhantes, a recomendação das autoridades é que embarcações de pequeno porte evitem sair ao mar devido ao risco de viradas e perda de controle.

Chuvas acima do esperado causaram alagamentos em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, entre o fim de sábado e a madrugada deste domingo (22).

Segundo a Defesa Civil estadual, choveu 126 mm na cidade em um período de 12h no sábado, volume que equivale à estimativa para todo o mês.

A precipitação elevou rapidamente o nível de rios e cachoeiras, deixando bairros alagados. Um deles é o Sertão da Quina, entre a praia de Maranduba e a serra. Vídeos gravados por moradores e publicados em redes sociais mostram a água na altura dos portões das casas, superando muros, em alguns casos.

A rodovia Oswaldo Cruz está interditada em três pontos entre o Km 64 e o km 69, no acesso ao trecho de serra em Ubatuba, em razão de deslizamentos de terra. O tráfego está sendo desviado para a rodovia dos Tamoios.

A prefeitura do município emitiu um alerta durante a noite, orientando moradores a ficarem longe de pontes e estruturas comprometidas pela água. A administração informou que escolas do município estão sendo utilizadas como pontos de apoio e acolhimento às famílias que necessitarem deixar suas casas, e que equipes de assistência social estão de prontidão.