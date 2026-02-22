SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seis pessoas morreram na noite deste sábado (21) após uma lancha colidir contra um píer no Rio Grande, na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais.

Embarcação era de Franca, no interior de SP, e tinha 15 ocupantes. A lancha colidiu com um píer na margem mineira do Rio Grande, informou o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Três mulheres, dois homens e uma criança de quatro anos morreram. As identidades das vítimas não foram informadas. Testemunhas afirmaram aos bombeiros que três dos mortos foram encontrados por um mergulhador amador que estava no local.

Nove pessoas sobreviveram e foram socorridas. Três pessoas foram levadas para atendimento médico em Rifaina (SP) e seis permaneceram no local sem lesões aparentes.

Piloto da lancha, que morreu no acidente, não tinha autorização para conduzir embarcações. Segundo o Corpo de Bombeiros de MG, o condutor não possui habilitação na categoria Arrais-Amador, a habilitação náutica concedida pela Marinha do Brasil que autoriza uma pessoa a conduzir embarcações de esporte e recreio em águas interiores, como lanchas.

Bombeiros de MG foram acionados por volta das 23h de sábado. Rio Grande fica na margem pertencente ao município de Sacramento, em Minas Gerais, a aproximadamente 30 km do Pelotão de Bombeiros. Primeiros socorros foram realizados por equipes da Guarda Civil e da Defesa Civil de Rifaina (SP), que se encontravam mais próximas do local, até a chegada de bombeiros de Uberaba (MG).

Perícia Técnica de Araxá (MG) realizou a perícia no local com apoio da PM. Também foi feita comunicação à Capitania dos Portos responsável, informada como Barra Bonita.