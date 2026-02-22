RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Monobloco agita uma multidão de foliões na manhã deste domingo (22) no Rio de Janeiro. O tradicional desfile leva uma mistura de ritmos para o centro da cidade, que vive o último dia do calendário oficial do Carnaval de rua neste ano.

No cortejo, o Monobloco homenageou a cantora Preta Gil e o sambista Arlindo Cruz, que morreram em 2025. O músico Chico Chico, filho de Cássia Eller, cantou no trio elétrico durante o percurso. A participação marcou uma homenagem à cantora, que morreu em 2001.

A programação de blocos organizada pela Prefeitura do Rio começou há mais de um mês, em 17 de janeiro. O calendário previa cerca de 460 apresentações espalhadas pela cidade.

O Monobloco faz parte da lista de megablocos cariocas que lotam o trajeto que vai da rua Primeiro de Março até a avenida Presidente Antônio Carlos.

A concentração do público neste domingo começou às 7h. Criado em 2000 a partir de uma oficina de percussão, o grupo se consolidou como referência na renovação dos blocos, levando para as ruas uma bateria com mais de uma centena de ritmistas, além de dançarinos e convidados, segundo a prefeitura. O repertório do Monobloco mistura samba, marchinhas, MPB e pop nacional.

No sábado (21), uma multidão movimentou o centro do Rio para acompanhar o Bloco da Anitta. A Riotur, empresa municipal de turismo, afirmou que a cantora atraiu 700 mil pessoas para o evento.

Durante o megabloco, Anitta chegou a interromper a música para alertar policiais sobre supostos casos de furto de celulares.

Ao avistar suspeitos do alto do trio elétrico, ela indicou a localização e descreveu a aparência deles em uma tentativa de auxiliar os agentes na identificação. A estrela agradeceu aos policiais pelo trabalho.