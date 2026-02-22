SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um acidente com uma lancha na noite deste sábado (21) deixou seis mortos no rio Grande, na divisa de São Paulo e Minas Gerais.

Quatro mulheres, um homem e uma criança de cinco anos estão entre as vítimas, segundo a Polícia Civil mineira. Outras nove pessoas foram resgatadas com vida.

De acordo com informações iniciais das equipes de resgate, a embarcação transportava 15 ocupantes quando colidiu contra um píer às margens do rio, por volta das 23h. O socorro mobilizou moradores da região, entre Rifaina (SP) e Sacramento (MG), além de bombeiros e guardas municipais.

Os sobreviventes foram levados para unidades de saúde, alguns com ferimentos leves.

Em nota, a Polícia Civil disse que os corpos das seis vítimas fatais foram encaminhados para exames e identificação no Posto Médico Legal de Araxá (MG).

A perícia realizou a coleta dos primeiros vestígios e informações do acidente que devem subsidiar as investigações. O caso é analisado pela delegacia de Sacramento, conforme a Polícia Civil.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a investigação também envolverá a Marinha do Brasil, responsável pela apuração de acidentes náuticos. Peritos devem analisar as condições da embarcação, a velocidade no momento da colisão e se havia sinalização adequada no ponto atingido.

As autoridades ainda apuram se o condutor possuía habilitação para pilotar a lancha e se todos os ocupantes utilizavam coletes salva-vidas.

O trecho do rio onde ocorreu a colisão é conhecido por concentrar embarcações de lazer, especialmente aos fins de semana.

Equipes permanecem no local para retirada da embarcação. A expectativa é que novas informações sejam divulgadas