SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A freira Nadia Gavanski, 82, foi achada morta, com sinais de agressão, dentro do convento onde morava, no município de Ivaí, na região central do Paraná. A polícia prendeu um suspeito de 33 anos poucas horas após o crime.

Idosa foi encontrada caída, com roupas parcialmente retiradas e sinais de agressão física. A equipe da Polícia Militar do Paraná foi a primeira a chegar ao local, na noite de ontem, para atender à ocorrência.

Suspeito foi preso em flagrante. Segundo a polícia, uma testemunha revelou que ele apresentava visível nervosismo, tinha roupas sujas de sangue e arranhões no pescoço. Inicialmente, o homem alegou que trabalharia no convento e que teria encontrado a vítima já caída e desfalecida. A testemunha registrou parte da conversa e acionou a polícia.

Com base nas filmagens realizadas pela testemunha, o suspeito foi identificado. Ele já é conhecido das equipes policiais por antecedentes criminais de roubo e furto.

O homem, que não teve o nome divulgado, tentou fugir no momento da prisão. Ao notar a aproximação da equipe policial de sua casa, ele tentou fugir e foi contido após oferecer resistência, com socos e chutes. Questionado na abordagem, teria admitido a autoria do crime, segundo a polícia.

Suspeito foi conduzido à delegacia e relatou aos policiais ter passado a madrugada consumindo crack e bebidas alcoólicas. Além disso, disse ter ouvido vozes que o ordenaram a matar alguém, razão pela qual pulou o muro do convento com a intenção de tirar a vida de uma pessoa.

À polícia, ele relatou que, ao avistar Nadia, a freira o questionou sobre sua presença ali e ele respondeu que trabalharia no convento. Ao perceber que a religiosa não acreditou na explicação, o homem afirmou que a empurrou no chão, momento em que ela começou a gritar. Segundo a polícia, o suspeito declarou ter asfixiado a vítima, mas negou qualquer ato de violência sexual contra ela.

Suspeito negou ter golpeado diretamente a cabeça da freira. Segundo ele, os ferimentos teriam ocorrido durante a queda. Segundo o suspeito, ao constatar que a freira não reagia, ele se afastou do local e contou ter encontrado a religiosa caída. Uma das irmãs do convento relatou que a vítima tinha o hábito de alimentar galinhas - momento em que o crime teria ocorrido.

A congregação Irmãs Servas de Maria Imaculada lamentou a morte em nota oficial. "Com muito pesar comunicamos o falecimento da nossa querida Ir. Nadia Gavanski, aos 82 anos de idade e 55 anos de Vida Consagrada", informou o comunicado.

A cerimônia de despedida está marcada para este domingo (22), às 15h, em Prudentópolis. A congregação afirmou ainda que colabora com as autoridades para o esclarecimento das circunstâncias do crime.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado. Relatório policial aponta indícios de qualificadoras como motivo fútil, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de resistência. Por não ter sido identificado, não foi possível localizar a defesa. O espaço fica aberto a manifestações.