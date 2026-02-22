SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar morreu na manhã deste domingo (22) após ser atingido por um carro conduzido por um motorista estrangeiro.

O Policial Militar voltava do trabalho de moto quando foi atingido pelo carro, modelo Hyundai HB20. Segundo informações da PM, o agente que atuava no 8º Batalhão da PM teria passado a noite trabalhando e estava a caminho de sua casa.

Acidente ocorreu na avenida São Miguel, na altura do número 4710, na zona leste de São Paulo, por volta das 7h08. A PM informou que no cruzamento da avenida com a rua Itamarati de Minas, o veículo conduzido pelo motorista estrangeiro entrou na contramão e colidiu com a moto do policial.

O policial foi socorrido ao Hospital Municipal de Ermelino Matarazzo, mas não resistiu aos ferimentos. A PM isolou a área do acidente para a perícia. A ocorrência foi apresentada no 24º Distrito Policial.

Resultado do teste de etilômetro do condutor deu positivo para ingestão de bebida alcoólica. O motorista teria um voo de retorno para Portugal hoje. O nome dele e detalhes da visita ao Brasil não foram divulgados pela polícia.

A Polícia Militar lamentou a morte do policial. Em nota, a corporação afirmou que está prestando todo o apoio necessário aos familiares.