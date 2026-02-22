SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar que voltava para casa depois do trabalho morreu após um acidente de trânsito na manhã deste domingo (22), na Ponte Rasa, na zona leste de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, a moto em que estava o agente foi atingida por um Hyundai HB20 conduzido por um turista português, que realizou uma conversão proibida. Teste do bafômetro indicou que o estrangeiro havia ingerido bebida alcoólica.

A ocorrência foi registrada na avenida São Miguel, que corta Cangaíba e Vila Ré, na altura do número 4.710.

Segundo boletim de ocorrência, o condutor do HB20 realizava uma manobra para entrar na rua Itamarati de Minas, o que não poderia ter sido feito por se tratar de contramão.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando o veículo atinge a moto do policial, que seguia no mesmo sentido da via.

O PM, que trabalhava no 8° Batalhão, com sede no Tatuapé, também zona leste da capital, foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Ermelino Matarazzo, onde morreu.

O turista português foi encaminhado para o 24° DP (Ponte Rasa). Ele tinha passagem comprada para voo neste domingo rumo à Europa.

A Polícia Militar lamentou a morte do agente.