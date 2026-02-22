SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao som de centenas de leques que acompanhavam o ritmo de sua música, o cantor Léo Santana fez uma multidão dançar no Ibirapuera, na zona sul da capital paulista, na manhã deste domingo (22)?despedida oficial do Carnaval de São Paulo.

Anjos e coelhos de diferentes sexos dançavam ao som da música sensual do cantor baiano, que tem a composição "Zona de Perigo" como seu maior hit nesta folia.

Baiana e morando há seis meses em São Paulo, a advogada Laudice Araújo, 37, diz que aproveitou o bloco Vem com o Gigante ?em alusão aos 2 metros de altura do cantor?para matar a saudade do Carnaval de Salvador.

Ela conta ter aproveitado os blocos em outras regiões da cidade no pré e durante o Carnaval, mas decidiu pelo Ibirapuera para ver o artista neste domingo. "Acho que o carisma dele já ajuda a matar a saudades da Bahia", diz a foliona, vestindo uma camisa do Esporte Clube Vitória.

Ao lado dela, sua amiga Juliana Moreira, 37, curtia o Carnaval com a camisa do Bahia. Ela também veio para São Paulo a trabalho e mora na cidade faz três anos.

Para a advogada, é difícil comparar o Carnaval paulistano com o de Salvador. "Acho que a gente se joga mais lá, é o ano todo esperando pela data. Aqui parece mais um show", comenta.