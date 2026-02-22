SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de Nova Iguaçu (RJ), na Baixada Fluminense, decretou situação de emergência após fortes chuvas no sábado.

Município no RJ permanece em estágio de alerta máximo. A prefeitura afirmou, nas redes sociais, que criou um gabinete de crise para lidar com os estragos causados após o temporal.

Acumulado de chuva na cidade foi de 116 milímetros nas últimas 24 horas. De acordo com o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio, a cidade é a segunda da Baixada Fluminense com o maior acumulado pluviométrico. Entre 17h e 18h de ontem, foram registrados 75,3 milímetros.

Belford Roxo foi a cidade em que mais choveu no RJ, com 140,4 mm. Depois, vêm, além de Nova Iguaçu, os municípios de Guapimirim, com 114,2, Mesquita, com 112, e Angra dos Reis, que registrou 102,2. Os dados são do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

Defesa Civil atendeu até o momento a cerca de 49 ocorrências. Não há registro de mortos, feridos ou desabrigados.

Ruas da cidade são tomadas por entulho e lama. Equipes da prefeitura limpam vias, rios e córregos.

Cidade amanheceu com céu nublado e sem chuva. A previsão para hoje é de alerta para risco hidrológico alto entre a tarde e a noite.