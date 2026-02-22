SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DJ Pedro Sampaio começou a apresentação em seu bloco no circuito Ibirapuera, na zona sul da capital paulista, com uma hora e meia de atraso na tarde deste domingo (22) --despedida oficial do Carnaval de São Paulo.

Irritados com a demora, muitos foliões protestaram batendo leques. Mas foi só a presentação começar, por volta das 14h30, que o público se acalmou.

Uma explosão de fumaça branca anunciou o início da apresentação no bloco Beats, que leva o nome de uma das marcas de bebida patrocinadoras da festa de rua. O DJ gritou seu nome, Pedro, e a plateia respondeu o sobrenome, Sampaio.

Com gravata e uma camisa e colete sem mangas com a marca da Rede Globo, o DJ homenageou o narrador Galvão Bueno.

Por volta das 15h, pelo menos um dos acessos do circuito foi fechado devido à superlotação. Pessoas foram barradas e a entrada passou a ser feita com limitação, aguardando a saída de foliões para e entrada dos que aguardavam.

Mais cedo, o bloco do Vem com o Gigante, comandado pro Léo Santana, também saiu com quase uma hora de atraso. O cantor baiano traouxe o gingado de Salvador para a capital paulista e colocou uma multidão para dançar.

O fim do Carnaval paulistano será marcado por 55 cortejos neste domingo. Na rua da Consolação, no centro, Daniela Mercury fará sua Pipoca da Rainha, no mesmo horário.

No sábado (21), o Navio Pirata, do BaianaSystem, agitou o público no Ibirapuera com apresnetação cheia de sucessos e críticas ao caso Master.