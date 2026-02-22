SÃO PAULO, SP, RIO DE JANEIRO, RJ, E BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um acidente com uma lancha na noite deste sábado (21) deixou seis mortos no rio Grande, em região de divisa de São Paulo e Minas Gerais.

Quatro mulheres, um homem e uma criança de cinco anos estão entre as vítimas, segundo a Polícia Civil de Minas. Outras nove pessoas sobreviveram.

Conforme informações iniciais do Corpo de Bombeiros de MG, a embarcação oriunda da cidade de Franca (SP) transportava 15 ocupantes quando bateu em um píer na margem mineira do rio, por volta das 23h.

A ocorrência mobilizou moradores da região, entre os municípios Rifaina (SP) e Sacramento (MG), além dos bombeiros, policiais, guardas municipais e agentes da Defesa Civil.

As informações iniciais apontam que três sobreviventes foram transportados para atendimento médico em Rifaina, enquanto outros seis não tiveram lesões aparentes.

Os bombeiros afirmaram que o condutor da lancha morreu na colisão. Ainda de acordo com a corporação, ele não possuía a habilitação Arrais Amador, necessária para comandar a embarcação.

"Segundo populares que auxiliaram antes da chegada das equipes, três vítimas em óbito foram localizadas rapidamente, enquanto as outras três teriam sido encontradas por um mergulhador amador que se encontrava nas proximidades", disse o Corpo de Bombeiros.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais afirmou que os corpos das seis vítimas foram encaminhados para exames e identificação em um posto médico-legal em Araxá (MG).

Entre as vítimas estão Viviane Aredes, que faria 36 anos neste domingo, e o filho dela, Bento Aredes, 4. Viviane é irmã da primeira-dama da Prefeitura de Patrocínio Paulista, Isabela Aredes, afirmou o município em nota.

A perícia realizou a coleta dos primeiros vestígios e informações do acidente que devem subsidiar as investigações. O caso é analisado pela delegacia de Sacramento, conforme a Polícia Civil.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a investigação também envolverá a Marinha do Brasil, responsável pela apuração de acidentes náuticos.

Os trabalhos devem analisar as condições da embarcação, a velocidade no momento da colisão, se havia sinalização adequada no ponto atingido e se os ocupantes utilizavam coletes salva-vidas.

O trecho do rio onde ocorreu o acidente é conhecido por concentrar embarcações de lazer, especialmente aos fins de semana.