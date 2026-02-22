SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) foi interditada temporariamente nos dois sentidos às 18h20 deste domingo (22), segundo a CNL (Concessionária Novo Litoral).

O bloqueio ocorre entre os quilômetros 69,5 e 98,1, no centro entre as cidades de Mogi das Cruzes (Grande São Paulo) e Bertioga (litoral), por questões de segurança devido à intensa chuva que atinge o Vale do Paraíba e o litoral norte paulista.

Segundo a concessionária, o volume de chuva na região atingiu cerca de 225 milímetros nas últimas 72 horas, índice que supera o limite de segurança para a operação do trecho de serra.

Como alternativa, os motoristas devem utilizar o sistema Anchieta-Imigrantes.

Equipes técnicas monitoram as condições climáticas e realizam inspeções para liberar o tráfego assim que houver segurança. Informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-098-8855.

A CNL diz que mantém programas de gerenciamento de risco e monitoramento de encostas desde o início da concessão. Ao longo de 2025, a empresa realizou a remoção de rochas, limpeza de drenagem e instalação de equipamentos de monitoramento para prevenir acidentes no período chuvoso.