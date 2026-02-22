SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A jovem Alana Anísio Rosa, 20, que foi esfaqueada 15 vezes após negar pedido de namoro de um rapaz em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, está respirando sem a ajuda de aparelhos após mais de duas semanas internada.

Alana já consegue respirar sem a necessidade de ventilação mecânica, segundo a mãe. "Vencendo mais uma batalha, respirando sem auxílio de oxigênio. Você surpreende a todos minha guerreira", disse Jaderluce Anísio de Oliveira nos stories de seu perfil no Instagram.

Vítima está internada desde o dia 6 de fevereiro. Ela chegou a ficar de coma por mais de uma semana e acordou na sexta-feira (20).

Apesar de estar acordada, Alana ainda não consegue falar. Jaderluce explicou que a jovem felizmente não teve a visão afetada, mas talvez tenha que passar por novo procedimento cirúrgico.

Autor do crime, Luiz Felipe Sampaio Cabral, segue preso. O nome do advogado do homem não consta no auto de prisão em flagrante do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O tribunal informou ao UOL que o processo tramita em segredo de Justiça, por isso, não é possível localizar a defesa do homem. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado se houver posicionamentp.

Alana foi esfaqueada 15 vezes por Luiz Felipe Sampaio Cabral dentro de casa, em São Gonçalo (RJ). O crime aconteceu em 6 de fevereiro, após uma série de investidas do homem, recusadas pela jovem.

O agressor conheceu a vítima na academia e, desde dezembro de 2025, tentava engatar um relacionamento com ela. Ao recusar os convites para sair, Alana afirmava que não tinha interesse em namorar por estar focada nos estudos.

A maioria das facadas atingiu a jovem na região do pescoço e do rosto. Ela foi socorrida em estado grave a um hospital e precisou ser colocada em coma induzido. Agora, ela está acordada e respira sem aparelhos.

Felipe foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Ele invadiu a casa da vítima para cometer o ataque. A garota foi ajudada pela mãe, que chegou em casa minutos após o ataque. "Se eu não chego em casa, ia encontrar minha filha morta", disse, em publicação nas redes sociais pouco após o crime.

