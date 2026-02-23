SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula foi recebido, na madrugada desta segunda-feira (23), em cerimônia pelo presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, durante visita ao país.

Em pronunciamento à imprensa, o brasileiro destacou que ambos os países assinaram memorandos de entendimento para ampliar a colaboração em áreas como saúde, empreendedorismo, ciência e tecnologia, e combate ao crime organizado transnacional.

Entre os documentos assinados está um acordo de integração comercial e produtiva, destinado a facilitar o comércio bilateral, promover a harmonização regulatória e aumentar a segurança empresarial.

As negociações incluem a retomada do entendimento entre o Mercosul e a Coreia, interrompidas em 2021.

O presidente destacou que o Brasil abriga a maior comunidade coreana da América Latina, com cerca de 50 mil pessoas vivendo no país. Atualmente, aproximadamente 2 mil brasileiros vivem na Coreia.

Lula visita a Coreia após passagem pela Índia. O retorno do presidente ao Brasil está previsto para esta quarta-feira.