SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Defesa Civil de São Paulo informou que rodovias do litoral estão interditadas devido ao alto volume de chuvas e risco de deslizamentos de terra.

Um gabinete de crise, em modelo presencial, irá monitorar e coordenar as ações de resposta a partir da manhã de hoje.

A Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) permanece totalmente interditada no km 81, em Ubatuba. O bloqueio é causado por deslocamento de massa (deslizamento de terra). As rotas alternativas são a Rodovia dos Tamoios (SP-099) e a SP-171 (Guaratinguetá-Paraty), ambas também sem previsão de liberação.

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098 - Mogi-Bertioga) ficou totalmente interditada até as 23h30. O bloqueio ocorreu por questões de segurança, com riscos de deslizamentos e queda de barreiras entre o km 77, em Mogi das Cruzes, e o km 98, em Bertioga. A informação de liberação foi confirmada pela Concessionária Novo Litoral.

A Rodovia dos Tamoios (SP-099), na Serra Antiga, está parcialmente interditada em Caraguatatuba. O tráfego só ocorre em sistema de comboio pela Serra Nova (túneis), ainda não iniciado por causa do índice pluviométrico acima de 100 mm e fluxo intenso de veículos. Não há previsão para liberação total.

MONITORAMENTO E RISCO DE NOVOS DESLIZAMENTOS

Nas últimas 48 horas, volumes de chuva chegaram a 271 mm em Peruíbe e 235 mm em Ubatuba. O acumulado elevado aumenta o risco de novos deslizamentos, quedas de barreiras e alagamentos.

Equipes da Defesa Civil estadual e municipais seguem em campo, especialmente em áreas de risco. Elas fazem vistorias, monitoramento preventivo e orientam a população a evitar trechos interditados e áreas vulneráveis.

O município de Ubatuba recebeu um alerta severo de risco de deslizamentos. A população foi orientada a permanecer em locais seguros.

IMPACTO NAS CIDADES ATINGIDAS

Em Natividade da Serra, um deslizamento atingiu uma residência ontem (22), deixando um morador desaparecido. As buscas foram suspensas à noite e devem ser retomadas nesta segunda-feira (23) por equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

Em Peruíbe, as chuvas se intensificaram e o monitoramento segue nas áreas mais vulneráveis. Equipes da Defesa Civil mantêm ações preventivas e apoio à população.

No bairro Camburi, em Ubatuba, foi registrada a maior incidência de problemas, mas não há feridos. O município recebe suporte logístico e humanitário da Defesa Civil e do Fundo Social do Estado, com envio de alimentos, kits de higiene, cobertores e outros itens básicos.