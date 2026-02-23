SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil estadual disse na noite deste domingo (22) que decidiu mobilizar o seu gabinete de crise, em modalidade presencial, nesta segunda-feira (23), das 8h às 20h, para monitorar e coordenar as ações de resposta às chuvas intensas que atingem o litoral paulista. O alerta para chuvas fortes foi prorrogado e permanece válido ao longo do dia.

Nas últimas 48 horas, os acumulados de chuva atingiram volumes elevados em diferentes pontos da região. Em Peruíbe, por exemplo, somou 271 mm e, em Ubatuba, 235 mm. Esse quadro aumenta significativamente o risco de deslizamentos de terra, quedas de barreiras e alagamentos.

As equipes da Defesa Civil estadual e municipais permanecem em campo, sobretudo em áreas de risco, realizando vistorias, monitoramento preventivo e orientações à população.

Devido ao alto volume de chuvas e ao risco de deslizamentos, importantes rodovias do litoral paulista sofreram restrições de tráfego.

A Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098) foi totalmente interditada, com bloqueios no km 77, em Mogi das Cruzes, e no km 98, em Bertioga. Como rota alternativa, os motoristas devem utilizar o sistema Anchieta/Imigrantes.

Na Tamoios (SP-099), o trecho da Serra Antiga está com interdição parcial, em Caraguatatuba, devido ao índice pluviométrico superior a 100 mm. O tráfego ocorre pela Serra Nova (túneis), em sistema de comboio, que ainda não foi iniciado e depende da melhoria na vazão do fluxo de veículos.

A Oswaldo Cruz (SP-125) está totalmente interditada na altura do km 81, em Ubatuba, em razão de deslizamento de terra. As rotas alternativas são a SP-099 (Tamoios) e a SP-171 (Guaratinguetá X Paraty).

Diante da persistência das chuvas, a Defesa Civil estadual renovou o alerta para Ubatuba e, às 19h51, emitiu um alerta severo, orientando a população sobre o risco de deslizamentos e a necessidade de permanecer em local seguro.

Em Natividade da Serra, um deslizamento de terra atingiu uma residência e deixou um morador desaparecido. As buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil foram suspensas durante a noite, por questões de segurança, e devem ser retomadas na manhã desta segunda (23).

No domingo, técnicos da Defesa Civil estadual realizaram vistoria técnica na região, com apoio de equipes especializadas, para avaliar as condições do solo e o risco de novos deslizamentos.

Em Ubatuba, de acordo com informações da Defesa Civil municipal, o bairro Camburi, na zona norte do município, foi o local mais afetado até o momento. Não há registro de pessoas feridas.

A Defesa Civil orienta que a população deve evitar áreas de risco, não transitar por trechos interditados e acompanhar os alertas oficiais emitidos pelos canais institucionais.