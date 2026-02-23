O argentino Tomás Martín Etcheverry foi o grande vencedor de um dia de maratona de tênis no Jockey Club Brasileiro, com semifinais e finais do Rio Open disputadas ao longo deste domingo. O título, primeiro da carreira dele no circuito principal da ATP, veio com vitória por 2 sets a 1, parciais de 4/5, 7/6 (7/3) e 6/4, sobre o chileno Alejandro Tabilo, em jogo de mais de 3 horas.

As semis, que seriam jogadas no sábado, mudaram para domingo por causa da forte chuva que atingiu o Rio e impediu que as partidas fossem realizadas. Em jogos entre o final da manhã e o início da tarde, Etcheverry passou pelo croata Vit Kopriva, e Tabilo eliminou o peruano Ignacio Buse, carrasco de Fonseca nas oitavas de final na capital fluminense.

Na soma de semi e final, o argentino jogou mais de 7 horas em um dia. O primeiro durou 3 horas e 57 minutos, enquanto a grande decisão precisou de 3 horas e 4 minutos para acabar.

Na final, Tabilo começou o primeiro set permitindo que o Etcheverry quebrasse seu serviço, mas se recuperou rapidamente ao devolver a quebra no segundo game e ainda repetiu a dose dois games depois, abrindo 3/0. A partir daí, sem novas quebras, manteve a vantagem e suportou um nono game difícil para confirmar o último serviço do set e fechar em 6/3.

O segundo set foi muito mais disputado, em que o argentino conseguiu a primeira quebra, no terceiro game, e o chileno devolveu no sexto. O momento mais tenso da partida foi no quinto game, no qual Etcheverry sofreu para confirmar o saque, mas conseguiu. No limite, acabou vencendo o set no tiebreak, por 7/3 para fechar a parcial em 6/7.

O terceiro set, com os dois tenistas já muito desgastados, foi de superioridade de Etcheverry, que conseguiu a única quebra da parcial no terceiro e game segurou a vantagem até o final.