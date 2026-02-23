Ainda no aguardo do técnico argentino Eduardo Domínguez, o Atlético-MG, sob comando do interino Lucas Gonçalves, recebeu o América-MG, pela rodada de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, e até saiu na frente, mas sofreu o empate por 1 a 1, na tarde deste domingo (22), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Dudu abriu o placar no começo do segundo tempo, mas Yarlen deixou tudo igual no finalzinho.
Com o resultado, os atleticanos não conseguiram se aproximar da 20ª final estadual seguida - desde 2007, os alvinegros sempre avançam para a decisão, com 12 títulos no período, sendo o atual hexacampeão consecutivo, em sequência que começou em 2020.
O confronto decisivo acontece às 18h do próximo domingo (1º), na Arena Independência, em Belo Horizonte. Quem vencer, portanto, vai avançar, enquanto novo empate leva a disputa para os pênaltis.
Quem classificar, cabe destacar, enfrentará na final o classificado em Cruzeiro x Pouso Alegre. Na ida, os cruzeirenses fizeram 2 a 1 no Manduzão, no Sul de Minas.
Antes, porém, o Atlético-MG volta a campo pela Série A do Campeonato Brasileiro, em que é o 15º colocado, com dois pontos: visita o Grêmio, às 21h30 de quarta-feira (25),na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela quarta rodada.
Logo na primeira chance da partida, o América-MG chegou a balançar as redes aos cinco minutos. Artur cruzou da intermediária esquerda, Paulo Victor entrou se lançando na bola, conseguiu o desvio e marcou para os visitantes. Após análise no VAR, porém, o gol foi anulado.
Apesar de reclamações pela anulação, os visitantes criaram mais uma boa oportunidade pouco depois. Aos 18, William Bigode exigiu bela defesa de Everson em cobrança de falta na entrada da área após ser derrubado por Ruan Tressoldi.
Aos 25, os donos da casa tentaram responder com cabeçada do próprio Ruan, que mandou para fora. Aos 30, o Atlético-MG ameaçou de novo, agora em cobrança de falta de Hulk após Nathan derrubar Dudu na entrada da área. O goleiro Gustavo precisou aparecer espalmando para longe.
O Atlético-MG voltou para a etapa final disposto a pressionar no começo - e criou boas chances. Aos três minutos, Alan Franco foi acionado dentro da área e bateu firme, cruzado, mas mandou para fora, com perigo.
Logo depois, aos cinco, os donos da casa abriram o placar. Em uma linda jogada, Hulk deu belo passe de calcanhar para Gustavo Scarpa, que encontrou Dudu. O atacante chegou finalizando com estilo, acertando o cantinho esquerdo do goleiro Gustavo para marcar.
Os alvinegros seguiram em cima e quase ampliaram aos 16. Scarpa cruzou para Hulk, que pegou de primeira e carimbou o travessão americano. Na reta final, o confronto ficou aberto, com os dois times buscando o gol. E o América-MG acabou premiado aos 47. Yagi Souza acionou Yarlen, que chegou finalizando na gaveta direita, sem chances de defesa para o goleiro atleticano.
FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG 1 X 0 AMÉRICA-MG
ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael (Preciado), Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon (Igor Gomes) e Victor Hugo (Bernard); Gustavo Scarpa, Dudu (Tomás Cuello) e Hulk. Técnico: Lucas Gonçalves (interino).
AMÉRICA-MG - Gustavo; Maguinho (Léo Alaba), Nathan Pelae, Ricardo Silva, Emerson e Artur (Paulinho); Felipe Amaral, Val Soares (Yago) e Eduardo Person; Willian Bigode (Thauan Willians) e Paulo Victor (Yarlen). Técnico: Alberto Valentim.
GOL - Dudu, aos 5, e Yarlen, aos 47 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Ruan Tressoldi (Atlético-MG); Nathan Pelae, Ricardo Silva, Paulo Victor e Gustavo (América-MG).
ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan.
PÚBLICO - 31.916 torcedores
RENDA - R$ 1.879.354,99
LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).