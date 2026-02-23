O Grêmio está na final do Campeonato Gaúcho. Na noite deste domingo (22), no estádio Alfredo Jaconi, o Imortal empatou por 1 a 1 com o Juventude no tempo normal, no segundo jogo da semifinal, e garantiu a vaga ao vencer a disputa por pênaltis por 4 a 1. No primeiro jogo houve empate também pela contagem mínima.
Com o resultado, o Grêmio confirmou a vaga à decisão estadual e retorna à final após a derrota na edição passada. O Juventude, por sua vez, se despede da competição na semifinal, depois de ter levado a definição para as penalidades em casa.
No primeiro tempo, o Juventude começou mais agressivo e criou a principal vantagem da etapa inicial. Aos 21 minutos, Manuel Castro desviou de cabeça dentro da área e a bola tocou no braço de Viery, com a arbitragem assinalando pênalti. Na cobrança, Gabriel Taliari bateu firme, à meia altura, no canto esquerdo, deslocou Weverton e abriu o placar.
Antes e depois do gol, o time da casa conseguiu levar perigo, enquanto o Grêmio tentou responder com bolas alçadas e chutes de média distância, mas encontrou dificuldades para finalizar com precisão.
Na etapa final, o cenário mudou com maior presença ofensiva do Grêmio, que passou a ocupar o campo de ataque. O Juventude ainda levou perigo logo no início, em cabeceio de Alisson Safira, mas aos poucos o visitante equilibrou as ações.
A insistência foi recompensada aos 25 minutos, quando, após um bate e rebate na entrada da área, Viery dominou e finalizou forte, rasteiro, no canto direito de Jandrei, deixando tudo igual e levando a decisão para os pênaltis.
Nas cobranças, o Grêmio foi perfeito e converteu com Carlos Vinícius, Noriega, Gabriel Mec e Marlon. Pelo Juventude, Juan Christian chutou e Weverton defendeu e Rodrigo Sam chutou no travessão, decretando a vitória gremista por 4 a 1. Garantido na final, o Grêmio disputará um novo clássico Gre-Nal na decisão do Campeonato Gaúcho, enquanto o Juventude encerra sua participação na edição de 2026.
FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE 1 (1) X (4) 1 GRÊMIO
JUVENTUDE - Jandrei; Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro, Messias e Raí Ramos (Nathan Santos); Lucas Mineiro, Luis Mandaca e Marcos Paulo; Manuel Castro (Pablo Roberto), Gabriel Taliari (Juan Christian) e Alisson Safira (Marcos Paulo). Técnico: Maurício Barbieri.
GRÊMIO - Weverton; João Pedro (Enamorado), Balbuena (Gustavo Martins) e Viery; Dodi (Gabriel Mec), Arthur Melo e Noriega; Pavón, Amuzu (Riquelme), Marlon e Carlos Vinícius. Técnico: Luis Castro.
GOLS - Gabriel Taliari, aos 24 minutos do primeiro tempo; Viery, aos 25 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Sam, Lucas Mineiro, Manuel Castro, Gabriel Taliari e Alisson Safira (JUV); Arthur Melo, Noriega, Pavón e Carlos Vinícius (GRE).
ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS)
PÚBLICO - Não disponível
RENDA - Não disponível
LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)