A Vibra informou na tarde deste domingo (22) que, em conjunto com a prefeitura de Volta Redonda (RJ), está dando "total apoio à comunidade local, que precisou ser evacuada por medida preventiva e determinação técnica, e disponibilizou hotel e transporte para as pessoas que necessitarem".

Na madrugada deste domingo, 22, houve uma explosão seguida de um incêndio em um dos tanques de armazenamento de etanol da companhia. "A empresa acionou imediatamente as autoridades", afirma comunicado da Vibra.

Três colaboradores de empresa terceirizada atuavam no local no momento da acidente, de acordo com a nota. Um deles foi socorrido e levado para o hospital e permanece em cuidados na UTI. Dois colaboradores seguem desaparecidos. "A companhia se solidariza com os colaboradores e suas famílias e está prestando todo apoio necessário."

"Neste momento, a empresa realiza, com a coordenação do Corpo de Bombeiros, o transbordo de produto remanescente no tanque de armazenamento atingido pelo incêndio", ressalta o comunicado. O volume será levado em caminhões-tanque para a base da companhia localizada em Duque de Caxias.

A Vibra, de acordo com o comunicado, iniciou a apuração das causas do ocorrido e atua junto às autoridades competentes para colaborar integralmente com as investigações.

Mais cedo, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou que interditou a unidade da Vibra em Volta Redonda.