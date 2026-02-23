O prêmio Bafta, o Oscar Britânico, divulgou sua lista de vencedores neste domingo, 22. O Brasil contava com representantes indicados em quatro categorias, mas não obteve sucesso.

Kleber Mendonça Filho e seu O Agente Secreto disputaram como Melhor Filme de Língua Não Inglesa, vencida pelo norueguês Valor Sentimental, de Joachim Trier, e como Melhor Roteiro Original. Neste caso, quem levou foi Ryan Coogler, por Pecadores.

Petra Costa, com Apocalipse nos Trópicos, disputou como Melhor Documentário em Longa Metragem, mas foi superada por Mr Nobody Against Putin, de David Borenstein.

Adolpho Veloso foi indicado a Melhor Fotografia por seu trabalho em Sonhos de Trem, em categoria que teve a vitória de Michael Bauman, por Uma Batalha Após A Outra.

Apesar de não ter faturado nenhum prêmio Bafta, O Agente Secreto ainda tem expectativas para a disputa do Oscar, em 15 de março. O filme disputa as categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Elenco.

O longa tem recebido prêmios desde sua estreia, em maio de 2025, quando Mendonça foi premiado como Melhor Diretor e Moura como Melhor Ator do Festival de Cannes. Posteriormente vieram dezenas de indicações em cerimônias brasileiras e internacionais, conquistando prêmios no Globo de Ouro, Critics Choice, no Spirit Awards e em disputas das associações de críticos de Los Angeles e Nova York, por exemplo.

Adolpho Veloso também disputa a principal premiação de cinema dos EUA como Melhor Fotografia. Ele foi premiado com o Critics Choice Awards e o Spirit Awards recentemente.

Petra chegou a figurar entre os pré-indicados, mas seu documentário não chegou à lista final de indicados ao Oscar.

Os indicados e vencedores do Bafta 2026 nas categorias com brasileiros

Melhor Filme de Língua Não Inglesa

- O Agente Secreto

- Sirat

- Valor Sentimental (vencedor)

- Foi Apenas Um Acidente

- A Voz de Hind Rajab

Melhor Roteiro Original

- I Swaer

- Marty Supreme

- O Agente Secreto

- Valor Sentimental

- Pecadores - Ryan Coogler (vencedor)

Melhor Fotografia

- Frankenstein

- Marty Supreme

- Uma Batalha Após a Outra (vencedor)

- Pecadores

- Sonhos de Trem

Melhor Documentário - longa-metragem

- 2000 Meters To Andriivka

- Apocalipse nos Trópicos

- Cover-Up

- Mr Nobody Against Putin (vencedor)

- A Vizinha Perfeita

O que é Bafta

Bafta é uma abreviação para British Academy of Film and Television Arts, ou seja, Academia Britânica de Artes do Cinema e da Televisão.

É por vezes apontado pela imprensa como um equivalente ao "Oscar do Reino Unido", mas é mais voltado ao país europeu - como na categoria Melhor Filme Britânico, ou de Melhor Filme em Língua Não Inglesa

O cinema brasileiro já teve outras indicações marcantes na categoria. Central do Brasil saiu como vencedor em 1998. Em 2001, Abril Despedaçado, de Walter Salles, foi indicado.

O diretor voltou em 2004, quando seu Diários de Motocicleta (coprodução com outros países) ganhou. Cidade de Deus (2002), Trash - A Esperança Vem do Lixo (2014) e Ainda Estou Aqui (2025) foram outros indicados.