A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, celebrou a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu em liminar a privatização da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar).

Em publicação no Instagram, Gleisi classificou a decisão como importante e enfatizou que "não se pode abrir mão da transparência e da soberania digital".

A ação de inconstitucionalidade em questão foi apresentada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e pelo PSOL (Partido Socialismo e Liberdade). "Seguimos firmes na defesa do interesse público e da proteção dos dados dos paranaenses", disse a ministra.