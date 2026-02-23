A Rua da Consolação, na região central de São Paulo, volta a lotar com um megabloco na tarde deste domingo, 22, com o cortejo Pipoca da Rainha, da baiana Daniela Mercury, que começou pouco depois das 14h. O local teve cenas de tumulto e caos no pré-carnaval, há duas semanas, quando dois megablocos - o tradicional Acadêmicos do Baixo Augusta e o DJ escocês Calvin Harris - tiveram desfiles em horários próximos.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) chegou a falar que o pré-carnaval foi um "sucesso", mas depois a gestão municipal anunciou mudanças para evitar superlotação e foliões espremidos contra as grades.

Neste domingo, a rainha do axé repete a tradição e, sob uma chuva fina, encerra o carnaval de rua de São Paulo. A dispersão do bloco, que completa dez anos em 2026, está prevista para as 18h. "Eu sonhava que São Paulo inteira fosse uma Vila Madalena. É isso que o carnaval de rua está fazendo", disse a artista.

Uma das alterações para a passagem do megabloco na Consolação o controle mais rígido de acesso, restringindo a entrada de foliões após a capacidade máxima ser atingida. A revista é feita por seguranças privados.

A proposta é repetir o esquema do Ibirapuera, o espaço que mais recebeu megablocos neste carnaval de rua. Somente neste domingo, a área próxima ao parque na zona sul recebeu Léo Santana e Pedro Sampaio.

Um representante da Prefeitura fica dentro dos trios do megabloco coordenando o andamento dos carros.

Na altura da Rua Sergipe, em uma das esquina próximas ao Cemitério da Consolação, foi montada uma rota para ambulâncias e atendimento médico.

A Prefeitura também retirou tapumes que foram instalados no entorno da Praça Roosevelt, na contramão do isolamento que vinha sendo adotado nos últimos anos.

"(No Calvin Harris) Ali pela Roosevelt, onde seria a dispersão, tinha bastante obstrução", disse o empresário Thomas Machado, de 27 anos. "O pessoal acabou se machucando porque se empurraram bastante", acrescentou.

"Moro ali perto e hoje tiraram os tapumes, pelo menos mais pro final, e ficou mais tranquilo, menos obstruído", completou o folião.

"O que não pode faltar são músicas muito bonitas", disse Daniela à imprensa antes do início do cortejo, fazendo referência Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elza Soares, Zé Ramalho, entre outros artistas famosos.

Ela também aproveitou para passar uma mensagem política em meio à folia. "Que a gente não esqueça neste ano de eleição que a democracia é preciosa", destacou a cantora.

"Daniela é sempre uma energia lá em cima. Vim no bloco nos últimos três anos, também fui no bloco dela lá em Salvador. É maravilhoso!", disse o bancário Caio Andrade, 38, que foi com os amigos para acompanhar o trio da baiana.