A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) interditou uma unidade da Vibra Energia em Volta Redonda (RJ), após uma explosão em um tanque de armazenamento de etanol.

As medidas adotadas pela agência incluem a interdição dos tanques e demais equipamentos do local, a proibição de movimentação de produtos perigosos, e a suspensão das atividades até nova autorização.

A ANP comunica que a ação tem base na Lei nº 9.847/1999 e busca proteger pessoas, bens e o meio ambiente diante das explosões e vazamentos identificados. A Polícia e o Corpo de Bombeiros seguem investigando o ocorrido.

A explosão ocorreu na madrugada deste domingo, 22. De acordo com informações atualizadas pela Defesa Civil de Volta Redonda, o tanque tinha capacidade para dois milhões de litros de álcool e, no momento do acidente, continha aproximadamente 350 mil litros do produto. No local, estava sendo realizado um serviço de manutenção com solda, segundo a direção da Vibra passou às autoridades no local do acidente.