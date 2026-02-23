Após semanas de especulações sobre uma possível saída, Cristiano Ronaldo afirmou que pretende continuar no Al-Nassr e descartou deixar o futebol saudita neste momento.

O atacante voltou a campo recentemente depois de ficar fora de três partidas no início de 2026. Desde o retorno, marcou um gol na vitória sobre o Al Fateh, no dia 14, e dois neste sábado, contra o Al-Hazem - resultado que colocou o Al-Nassr na liderança do Campeonato Saudita, com 55 pontos, um a mais que o Al-Hilal.

Em entrevista à TV saudita Thmanyah, o português falou sobre o momento e tratou de afastar os rumores de transferência. "Estou muito feliz. Como já disse outras vezes, pertenço à Arábia Saudita. É um país que me acolheu muito bem, assim como a minha família e os meus amigos. Estou feliz aqui e quero continuar aqui", afirmou.

Aos 41 anos, Cristiano tem 964 gols na carreira e se aproxima da marca simbólica de mil. O contrato com o Al-Nassr vai até junho de 2027 e prevê multa rescisória de 50 milhões de euros. Durante o período em que esteve fora, veículos internacionais o colocaram como alvo de clubes da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos.

Sem citar diretamente a polêmica, o atacante também reforçou o foco na disputa pelo título nacional. "O mais importante é continuarmos lutando (pelo título), estamos lá no topo. Fazemos o nosso trabalho, vencemos, pressionamos, e vamos ver no final da temporada", disse.

A ausência de Cristiano em fevereiro ocorreu nos jogos contra Al-Ittihad e Al-Riyadh, pelo Saudita, além do duelo diante do Arkadag, pela Liga dos Campeões da Ásia 2 - competição na qual ele já não vinha sendo relacionado com frequência.

Segundo a imprensa portuguesa e saudita, o afastamento teria sido uma decisão do próprio jogador, em meio a divergências com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), responsável pela gestão financeira dos principais clubes do país. De acordo com o jornal A Bola, Cristiano estaria insatisfeito com o nível de investimentos no elenco do Al-Nassr na última janela, enquanto outras equipes administradas pelo fundo reforçaram seus plantéis.

Ainda conforme a publicação, atrasos no pagamento de salários de funcionários do clube também teriam contribuído para o impasse. A Liga Profissional Saudita se manifestou à época, em comunicado enviado à imprensa, ressaltando que nenhum atleta está acima das instituições e que cada clube possui gestão administrativa e esportiva própria.