Após uma multidão lotar a região do Ibirapuera (na zona sul de São Paulo) para vibrar com a energia de Léo Santana, é a vez de Pedro Sampaio agitar os foliões na tarde deste domingo, 22, último dia da folia de rua de São Paulo. O cantor e DJ é dono de um dos principais hits deste carnaval: a música Jetski, parceria com a cantora Melody e o MC Meno K.

Mesmo com a garoa na zona sul paulistana, uma multidão acompanhava o trio elétrico por volta das 14h50. "Pode chover que ninguém é de açúcar!", gritou o artista para os foliões. Ainda nos primeiros metros do cortejo, ele pediu à equipe responsável pela corda que ampliasse o espaço para o público. Perto da lateral do trio, houve alguns pontos de empurra-empurra.

Antes, durante a concentração, um jovem foi flagrado cometendo furtos e foi denunciado pelos foliões, o que também criou um pequeno tumulto.

No meio da multidão, a reportagem viu que uma mulher desmaiou e precisou ser socorrida, ainda desacordada, pelo Corpo de Bombeiros e por funcionários da produção do bloco.

Outra foliona precisou seguir o cortejo em uma cadeira de rodas conduzida por um bombeiro até que o trio elétrico alcançasse a Rua Abílio Soares, onde está o posto médico do circuito.

Depois que o espaço da corda foi ampliado, o cortejo seguiu com mais facilidade.

Com estrutura de som, iluminação e balé, o bloco apostou em mashups (mesclas musicais) e remixes que misturam funk, pop e música eletrônica. Hits como Dançarina, No Chão Novinha e Galopa foram pontos altos do repertório.

O público foi ao delírio, claro, quando ele cantou Jetski, momento em que a multidão acompanhou em coro e reproduziu a coreografia do single, que remete ao movimento de uma moto aquática.

Sampaio relatou a presença de muitos pedidos de casamento em cartazes, jetskis em desenhos e pinturas e "mais ou menos um milhão de leques".

"Rodo o Brasil inteiro mas São Paulo é um dos lugares mais educados que conheço", disse, ao pedir paciência e educação entre o público.

Embora os jovens sejam seus fãs mais frequentes, o artista de 28 anos atrai fãs de várias idades. Selma Caraceli, de 67 anos se posicionou na corda do trio acompanhada das netas, Giovana e Rafaela Caraceli, de 21 e 20 anos, respectivamente.

"Adoro o Pedro Sampaio, amo as músicas. Estou muito empolgada para ouvir Jetski", disse a idosa.

Já as jovens afirmaram estar finalizando o carnaval com uma experiência nova. "Estamos no bloco do Pedro pela primeira vez! Mas estamos vindo nos bloquinhos a semana toda", contou Giovana.

Sampaio participa da programação de carnaval paulistano após se apresentar no sábado, 21, em Belo Horizonte. Estourado nas plataformas de música, Sampaio planeja buscar novos espaços na carreira. "Minha intenção, depois do carnaval, é começar a testar algumas músicas para fora do Brasil, misturando culturas e artistas, mas sempre com o meu DNA", afirmou.

Além do circuito do Ibirapuera, a rainha do axé, Daniela Mercury, anima o público em desfile na Rua da Consolação, na região central de São Paulo.