Amigos e familiares de Eric Dane estão promovendo uma vaquinha virtual para ajudar as filhas do ator, que morreu na última quinta-feira, 19, aos 53 anos, em decorrência de esclerose lateral amiotrófica (ELA).

A iniciativa foi lançada na plataforma GoFundMe e conta com a participação de outros atores. O objetivo é arrecadar 500 mil dólares (cerca de R$ 2,6 milhões) e, até o momento, as doações superam 288 mil dólares (aproximadamente R$ 1,5 milhão).

O ator deixou a esposa, Rebecca, e suas duas filhas adolescentes, Billie e Georgia, que "eram o centro de seu mundo". "Qualquer contribuição, independentemente do valor, ajudará a proporcionar estabilidade durante este momento incrivelmente difícil e para o futuro das maravilhosas filhas de Eric.", diz a descrição da campanha.

O diagnóstico de ELA

Em abril de 2025, Dane anunciou que havia sido diagnosticado com ELA, uma doença progressiva que ataca as células nervosas que controlam os músculos em todo o corpo. A ELA destrói gradualmente as células nervosas e as conexões necessárias para andar, falar e respirar. A maioria dos pacientes morre dentro de três a cinco anos após o diagnóstico.

Após o diagnóstico, Eric tornou-se um porta-voz apaixonado pela comunidade da ELA, usando sua voz e visibilidade para defender outros pacientes e lutar por uma maior conscientização. "Mesmo com o declínio de sua própria saúde, ele permaneceu profundamente comprometido em ajudar aqueles que enfrentavam a mesma doença devastadora", lembra o texto da vaquinha.