Um naufrágio em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, deixou dois mortes na noite de sábado, 21. A embarcação afundou por volta de 22h55 na região do bairro Ponta Grossa durante o temporal que atingiu o município, com chuvas fortes e ventos intensos.

A embarcação levava cinco tripulantes - três homens e duas mulhares. Os bombeiros foram acionados, mas antes da chegada da equipe de salvamento, três deles foram resgatados com vida por duas embarcações particulares que estavam na região.

Os dois barcos conduziram as vítimas em direção ao bairro do Itaguá, o ponto mais próximo para um desembarque com segurança.

A identidade das duas vítimas ainda não foi divulgada. Temporal em Ubatuba

O mesmo temporal que provocou o naufrágio causou estragos em terra. A cidade de Ubatuba registrou neste sábado, 21, 126 mm de chuva em um período de 12 horas, segundo a Defesa Civil. O volume é equivalente à média prevista para todo o mês de fevereiro.

No município, aproximadamente 400 residências foram afetadas por alagamentos, com quinze famílias desabrigadas e outras quinze desalojadas.

"Em razão do alto acumulado, há diversos pontos de alagamento na cidade, além de risco para enxurradas, queda de árvores e deslizamentos em áreas de encosta. Mesmo com eventual redução da chuva, o solo permanece encharcado, mantendo o risco de ocorrências", informa a Defesa Civil, em nota.