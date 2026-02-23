Principal prêmio do cinema britânico, o Bafta 2026 será neste domingo, 22, em Londres, a partir das 16h (no horário de Brasília). A premiação é um dos termômetros mais relevantes da temporada, especialmente para produções que buscam consolidar espaço na corrida pelo Oscar - caso de O Agente Secreto.

O filme brasileiro concorre ao Bafta em duas categorias, de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original (assinado por Kleber Mendonça Filho). Na primeira, o longa concorre com Sirat, Valor Sentimental, Foi Apenas Um Acidente e A Voz de Hind Rajab.

É a quinta vez que o Brasil compete na categoria de filme internacional no Bafta, e a primeira vez que disputa pelo prêmio roteiro original na premiação da Academia Britânica de Cinema. Nessa, os rivais são I Swear, Marty Supreme, Valor Sentimental e Pecadores.

Além disso, o Brasil conquistou mais duas indicações ao Bafta, com Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, em Melhor Documentário, e Adolpho Veloso em Melhor Fotografia, pelo trabalho em Sonhos de Trem.

Como assistir ao Bafta 2026

Diferentemente do últimos ano, a cerimônia do Bafta não será transmitida ao vivo no Brasil. Porém, será possível acompanhar o anúncio dos vencedores em tempo real pelas redes sociais oficiais do prêmio, no Instagram e no X (antigo Twitter), a partir das 16h (no horário de Brasília).

O tapete vermelho do evento será transmitido pelo canal do Bafta no YouTube. No Reino Unido, o evento será exibido pela emissora BBC One.