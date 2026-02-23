Ubatuba (SP) registrou neste sábado, 21, 126 mm de chuva em um período de 12 horas, segundo a Defesa Civil. O volume é equivalente à média prevista para todo o mês de fevereiro.

Ubatuba registra tempestades e ruas ficam submersas

"Em razão do alto acumulado, há diversos pontos de alagamento na cidade, além de risco para enxurradas, queda de árvores e deslizamentos em áreas de encosta. Mesmo com eventual redução da chuva, o solo permanece encharcado, mantendo o risco de ocorrências", informa a Defesa Civil em nota.

Segundo moradores, a chuva elevou o volume das cachoeiras e o nível dos rios, provocando alagamentos mesmo em bairros onde não havia começado a chover. "Não estava chovendo ainda quando o rio já estava cheio. Começou muito de repente, não deu tempo das pessoas saírem das casas e logo em seguida começou a chover", contou a enfermeira aposentada Conceição Aparecida de Oliveira.

No Sertão da Quina, bairro entre a praia de Maranduba e a serra, várias ruas ficaram alagadas. Em algumas, o nível da água alcançou o topo dos portões.

"As casas foram cobertas até o teto. O Corpo de Bombeiros está resgatando algumas famílias que ainda estão em cima do telhado", relata Conceição, moradora do Sertão da Quina. "A luz não acabou e a água estava encostando nos fios, então estava um perigo muito grande".

Um morador afirma que duas pessoas teriam morrido no bairro Itaguá, próximo ao centro de Ubatuba. Segundo ele, que diz ter participado do resgate, três pessoas foram salvas, mas outras duas não resistiram. A informação, contudo, ainda não foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Nas redes sociais, um vídeo mostra o uso de uma prancha de surf para cruzar a rua. Em outro, moradores utilizam uma lancha para tentar resgatar pessoas ilhadas.

Orientações

A Defesa Civil pede que os moradores permaneçam em suas residências, saindo apenas em situações de risco, incluindo estalos em estruturas, rachaduras em paredes ou no solo, inclinação de árvores ou postes e água barrenta descendo de barrancos.

Escolas do município estão sendo utilizadas como pontos de apoio e acolhimento às famílias que necessitarem deixar suas casas, com suporte das equipes de assistência social.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a cidade continua em alerta moderado para deslizamento de terra neste domingo, 22, além de possibilidade de enxurradas, extravasamento de canais e alagamentos em áreas com drenagem deficiente.