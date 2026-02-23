SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Grande São Paulo terá uma segunda-feira (23) com sol entre nuvens e pancadas de chuva isoladas no fim da tarde.

As temperaturas devem oscilar entre 19°C e 27°C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da prefeitura da capital paulista.

O Vale do Paraíba continua em alerta, com previsão de chuvas intermitentes que elevam o risco de deslizamentos na faixa leste, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

No Sul, uma frente fria provoca temporais com risco de granizo e ventos fortes. Já o Centro-Oeste e o Norte registram chuvas volumosas devido à umidade amazônica, aponta a Climatempo.

Rio de Janeiro e Espírito Santo terão calor, mas com mudança no tempo no litoral na noite de segunda devido à aproximação da frente fria.

Para terça-feira (24), a capital paulista terá céu nublado, garoa e queda de temperatura, com a instabilidade migrando para o Nordeste. As temperaturas na cidade devem variar entre 20°C e 28°C.