SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos cem pessoas estão desabrigadas em Peruíbe, no litoral sul paulista, após 48 horas de chuvas intensas. Um abrigo solidário foi instalado na escola municipal Professor Fernando Nepomuceno Filho, no Balneário Samburá.

Segundo a Defesa Civil, Peruíbe foi a cidade onde mais choveu nas últimas 48 horas no estado. Foram 367 mm acumulados na região do Guaraú e 268 mm na região central, o que causou diversos pontos de alagamentos.

Equipes da Defesa Civil e de bombeiros usaram botes na noite de domingo (22) para resgatar famílias em lugares atingidos pela inundação.

As aulas foram suspensas nas escolas municipais nesta segunda-feira (23) para evitar riscos à população.

A Defesa Civil decidiu mobilizar o gabinete de crise, em modalidade presencial, nesta segunda, das 8h às 20h, para monitorar e coordenar as ações de resposta às chuvas intensas que atingem o litoral paulista. O alerta para chuvas fortes foi prorrogado e permanece válido ao longo do dia.

Em Ubatuba, no litoral norte, as aulas também foram suspensas na rede municipal nesta segunda. As fortes chuvas entre a noite de sábado (21) e a madrugada de domingo provocaram alagamentos e acúmulo de sujeira em algumas escolas.

Em Natividade da Serra, um deslizamento de terra atingiu uma residência e deixou um morador desaparecido. As buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil foram suspensas durante a noite, por questões de segurança, e devem ser retomadas na manhã desta segunda.

As rodovias Oswaldo Cruz (SP-125) e da Serra Antiga da Tamoios (SP-99) foram interditadas na noite de domingo. No caso da Serra Antiga, o bloqueio ocorreu às 20h45, devido ao risco de queda de barreira. Na Oswaldo Cruz, o bloqueio total e sem previsão de liberação ocorre do quilômetro 79 ao 89, em Ubatuba, devido a um deslizamento de terra no quilômetro 81.

A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas de risco, não transitar por trechos interditados e acompanhar os alertas oficiais emitidos pelos canais institucionais.