BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O ex-modelo internacional Álvaro Jacomossi Júnior foi preso na tarde deste sábado (21), em Florianópolis, por suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, ele foi localizado na Barra da Lagoa, na região leste da capital.

O ex-modelo é apontado por policiais como suspeito de fornecer drogas em festas de luxo na capital.

Procurado pela reportagem no início da noite deste domingo (22), o advogado dele afirmou que vai se manifestar por meio de nota, mas não encaminhou o posicionamento até a publicação desta reportagem.

Esta foi a segunda operação neste ano contra o ex-modelo. Ele chegou a ser preso em 2012 após disparos em um condomínio no Rio. Na época, Jacomossi disse que a arma era de chumbinho.

No último dia 10, quando foi alvo de três mandados de busca e apreensão, a Polícia Civil diz que ele conseguiu fugir da abordagem, em uma pousada na praia da Joaquina, e se esconder em uma área de mata.

No local, teriam sido encontradas porções de drogas preparadas para a comercialização, uma arma de fogo sem registro e munição, de acordo com a polícia.